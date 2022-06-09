Middle East Eye: Türkiye ve İran arasında Sincar’da çatışma çıkabilir

Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesi, son dönemde Türkiye ve İran arasında bir rekabet alanına dönüştü. Middle East Eye sitesine konuşan bölgedeki yetkililer, artan gerilimin bir çatışmaya dönüşebileceğini ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Orta Doğu haberleriyle öne çıkan Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre, son dönemde Türkiye ve İran arasında rekabet alanına dönüşen Irak’taki Sincar bölgesinde tansiyon giderek yükseliyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesi, IŞİD'in 2014'teki saldırı sonrası bölgede yaşayan ve aralarında çocukların da olduğu binlerce Yezidi'yi kaçırıp öldürmesiyle gündeme gelmişti.

Middle East Eye'ın haberinde, birçok ülkenin, silahlı grubun ve istihbarat örgütünün son yıllarda akın ettiği ilçenin bölge güçleri arasındaki rekabetin merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi. Yazıda, Türkiye'nin bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Kilit Operasyonu'na da değinildi.

“SİNCAR GERİLİMİN MERKEZİNE YERLEŞTİ”

Middle East Eye'a konuşan bölgedeki gözlemciler ve Iraklı yetkililer, bazı İranlı milis grupların PKK'yla işbirliği yaptığına dikkat çekerek artan gerilim sonucu “Türkiye ve İran arasında çatışma çıkabileceği” uyarısında bulundu.

Sincar'da Irak ordusu ve PKK arasında da zaman zaman çatışmalar yaşandığı hatırlatılan haberde, bölgede artan askeri tansiyonun uluslararası kamuoyunda endişe yarattığı ifade edildi. Brüksel merkezli Uluslararası Kriz Grubu, yakın zamanda yayınladığı bir raporda “Silahlı grupların varlığı nedeniyle Sincar, Türkiye ve İran arasındaki rekabetin merkezine yerleşti” değerlendirmesi yer aldı.

İRANLI GRUPLARIN PKK’YLA İŞBİRLİĞİ

Analizlere göre İran, ABD öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği operasyonlarla IŞİD'i yenilgiye uğrattığı bölgeyi, özellikle de Sincar'ı, Irak'taki varlığı açısından stratejik öneme sahip bir yer olarak görüyor. Iraklı yetkililere göre 2020'de ABD suikastı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, bölgedeki Şiilerin ve Yezidilerin güvenliği için PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den yardım istenmesi önerisini ortaya atmış, dönemin Irak hükümeti de bunu kabul etmişti.

O süreçten itibaren PKK'nın bölgeye giderek yerleştiğine dikkat çeken Iraklı bir yetkili, “PKK ve YPG, Sincar'ı kurtarılmasına yardım ettikleri değil kazandıkları bir bölge olarak görüyorlar” dedi.

İranlı milis grubu Haşdi Şabi'nin bölgedeki PKK güçlerine finansal destek sağladığı belirtilen haberde, Sincar'ın İran için tedarik ve sevkiyat açısından da önemli bir bölge olduğuna dikkat çekildi.

“TÜRKİYE DAHA İYİ DURUMDA”

2020'de Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında varılan ve bölgedeki PKK varlığına son verilmesini öngören Sincar Anlaşması'nın başarısız olmasının da Türkiye'nin bölgeye askeri operasyon düzenlemesine zemin hazırladığı kaydedildi.

ABD Barış Enstitüsü'nden analist Elie Abouaoun, “Detaylardan bağımsız olarak Sincar'daki çatışmanın Türkiye ve İran arasında olduğunu söyleyebiliriz. İki ülke etki alanları konusunda anlaşırsa bölgede durum istikrar kazanır. Türkiye şu anda daha iyi durumda, İran ise kazanımlarını korumaya çalışıyor” diye konuştu.

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