Milyonlarca Afgan yaşam savaşı verirken eski hükümet yetkilileri Türkiye ve farklı ülkelerde lüks içinde yaşıyor

Taliban’ın geçen yıl ağustosta iktidarı yeniden ele geçirmesinin ardından Afganistan’da milyonlarca kişi artan yolsulluk ve Taliban zulmü altında yaşam mücadelesi verirken, yıllarca Batı’nın desteklediği hükümetten çok sayıda üst düzey yetkili Türkiye dahil çeşitli ülkelerde lüks bir yaşam sürüyor. Wall Street Journal gazetesinin özel haberine göre, Taliban'ın iktidara geldiği dönemde Afgan hükümetindeki bazı üst düzey isimlerin ve akrabalarının ülkeden çıkışına Türkiye de destek verdi.

Sozcu.com.tr

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Taliban'ın geçen yıl ağustosta iktidarı yeniden ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan kaçan çok sayıda eski hükümet yetkilisinin, son yıllarda Batılı ülkelerde çok sayıda lüks konut aldığı ortaya çıktı.

2014'te iktidara gelen Batı destekli Eşref Gani yönetiminden çok sayıda yetkili, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi üzerine apar topar ülkeden kaçmıştı. Eski Devlet Başkanı Gani'nin de yanında büyük miktarda parayla ülkeden kaçtığı haberleri tepkilere yol açmıştı.

BİRÇOĞU TÜRKİYE’DE YAŞIYOR

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, eski Afgan hükümetinden çok sayıda yetkili, savaşın son yıllarında yurt dışında satın aldıkları lüks villalara ve dairelere yerleşti. Gani hükümetinden birçok önemli isim, Avrupa'daki önemli kentlerde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Türkiye'de yaşamlarını sürdürüyor.

Gani hükümetinden üst düzey yetkililerin kaçtıkları yerleri inceleyen Wall Street Journal, çarpıcı sonuçlara ulaştı. Binlerce Afgan ülkede Taliban iktidarı altında zorlu bir hayat sürerken, savaştan kaçan binlerce kişi de başka ülkelerde yeni bir hayat arayışına girerken, yıllarca ülkeyi yöneten eski yetkililer Afganistan'dan uzakta lüks içinde yaşıyor.

GANİ, ABU DABİ’DE VİLLADA YAŞIYOR

Eski Devlet Başkanı Eşref Gani, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ailesine tahsis edilen bir villada yaşıyor. Hükümetinden birçok yetkili de daha ülkeden ayrılmadan yabancı ülkelerde vatandaşlık hakkı kazandı ve buralarda aldıkları lüks konutlara yerleşti.

Gani'ye yakın isimler arasında yer alan ve savaş sırasında İngiltere vatandaşı olan Hamdullah Muhib, Florida'daki lüks bir tatil merkezinde yaşamını sürdürüyor. Batı destekli hükümette maliye bakanı olan Eklil Hekimi'nin de son yıllarda California'da milyonlarca dolar değerinde en az 10 ev aldığı ortaya çıktı. Ülkenin son maliye bakanı Halid Payenda'nın ise Washington DC yakınlarında iki evi bulunuyor.

TÜRKİYE DESTEK VERDİ

Wall Street Journal'ın haberine göre, Afgan hükümetindeki bazı üst düzey isimlerin ve akrabalarının ülkeden çıkışına Türkiye de destek verdi. Gazeteye konuşan eski Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığını öğrenince şoke olduğunu ve ülkeden çıkmak üzere yardım istemek amacıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'nı aradığını anlattı.

Habere göre, eski Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı Abdürreşid Dostum dahil birçok isim de Türkiye'de yaşamlarını sürdürüyor. Eski ekonomi bakanlarından Mustafa Mastur da Taliban iktidara gelmeden önce İstanbul'da satın aldığı dairede yaşamaya başladı.

Farklı ülkelere kaçan birçok eski hükümet yetkilisi, Taliban'ın intikam saldırılarında bulunacağı endişesiyle ülkeden ayrıldıklarını ifade etti. Taliban'ın iktidara gelmesiyle dış yardımların durması ve yeni yaptırımların hayata geçmesi üzerine ülke büyük bir ekonomik krize sürüklendi.

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