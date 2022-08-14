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Mısır’da kilise yandı: Onlarca insan öldü

Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:22 - 14 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Mısır’ın en büyük ikinci kenti Gize’deki Kıpti Ebu Sifin Kilisesi’nde yangın çıktı…

İçeride 5 bin kişinin olduğu sırada yaşanan bir elektrik sorunu sebebiyle başlayan yangın bölgede panik yarattı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan iki güvenlik kaynağı, ilk belirlemelere göre en az 35 kişinin öldüğünü ve 45 kişinin de yaralandığını aktardı.

Fakat bu açıklamadan kısa bir süre sonra ölü sayısının 41’e çıktığı duyuruldu. Yetkililer yangının başlamasıyla birlikte bir arbede yaşandığını ve yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğunun çocuk olduğu kaydedildi.

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