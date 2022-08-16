Mısır’da kilise yangını: Ünlü şarkıcı 6 akrabasını kaybetti

Mısır'ın Giza kentinde Pazar günü Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden 41 kişinin arasında, Mısırlı şarkıcı Miretya Emad'in üçü çocuk 6 akrabasının bulunduğu açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Açıklama, Mısır’da televizyonda yayınlanan bir müzik programıyla çocuk yaşta ünlenen şarkıcı Miretya Emad’ın kendisi tarafından sosyal medya hesabından yapıldı. Emad açıklamasında teyzesi, iki kuzeni ve kuzeninin yaşları 3 ila 5 arasında değişen 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Giza kentinde Pazar günü yapılan ayin sırasında, ilk belirlemelere göre elektrik aksamının kısa devre yapmasıyla başlayan yangında 41 kişi hayatını kaybetmiş, ölenlerden 15’nin çocuk olduğu ifade edilmişti.

İlginizi Çekebilir Mısır'da kilise yandı: Onlarca insan öldü

İlginizi Çekebilir Suudi Arabistan'dan Mısır'a 10 milyar dolarlık destek: İlk adım atıldı