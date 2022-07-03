Mısır’da korkunç köpekbalığı saldırısı: Denizin ortasında can pazarı yaşandı…

Mısır'ın en gözde tatil beldelerinden Kızıldeniz kıyıları korkunç bir olayla gündeme geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Korkunç olay Mısır’ın en turistik bölgelerinden Kızıldeniz’in kıyılarında yaşandı. Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada yakınlarındaki bir plajda Avusturyalı bir turist köpekbalığı saldırısına hayatını kaybetti, denizin ortasında can pazarı yaşandı.

Avusturya’nın Kramsach kentinde yaşayan 68 yaşındaki bir kadın şnokerle yüzmeye çıktıktan sonra köpekbalığı saldırısına uğradı. Plajda bulunanlar olayı dehşet içinde izlerken hemen sahil güvenliğin yanına koştu. Plajdaki kişiler köpekbalığının dikkatini dağıtmak için türlü yolları denedi, ancak kadını kurtarmak için kimse suya girmedi.

Mısırlı bir sağlık yetkilisi, kadının civardaki özel Nil Hastanesine götürüldüğünü ve burada hayata döndürülme çabalarının yetersiz kaldığını, ‘ağrılı şoktan’ – büyük olasılıkla kalp krizinden – öldüğüne inanıldığını söyledi.

ÜÇ GÜN BOYUNCA PLAJ KAPATILDI

Kadının sahil güvenliğin yardımıyla karaya döndürüldüğü, doktorların olay yerinde ona kalp masajı yaptığı ancak hastaneye yetiştirilemeden ambulansta hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kızıldeniz Valiliği saldırı sonrası Hurgada bölgesinin balıkçılık ve dalış da dahil olmak üzere tüm deniz faaliyetlerine kapatılacağını açıkladı. Yasağın üç gün sürmesi bekleniyor.

68 yaşındaki kadının Mısırlı sevgilisiyle tatil için Hurgada bölgesini tercih ettiği açıklanırken, birkaç aylık Mısır ziyaretlerinin ardından olayın yaşandığı gün evlerine dönmeyi planladıkları belirtildi.

Tiroler Tageszeitung’a göre, Avusturya Dışişleri Bakanlığı kadının kızı da dahil olmak üzere akrabaları ve yerel yetkililerle temas halinde oldukları açıklandı.

Basına yansımayan ve görüntülerin yer aldığı videoda, sahildeki kalabalığın panik içinde ‘Cankurtaran mı? Cankurtaranlar nerede? Lanet olasıca ölecek!’ dediği bilgisi de paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir Uzmanlar açıkladı: Balina köpekbalıklarının sayısındaki düşüş endişe verici

İlginizi Çekebilir Göçmen trajedisinin tanıkları konuştu: Korkunç bir kan gölüydü

İlginizi Çekebilir FT: Karl Marx okuyan daha kolay iş buluyor