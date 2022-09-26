Müslüman Kardeşler’in ruhani lideri Karadavi hayatını kaybetti

Müslüman Kardeşler'in ruhani lideri olarak görülen Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadavi'nin oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Sozcu.com.tr

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Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin kurucusu ve eski başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı yazılı açıklamayla Birliğin eski başkanı Mısırlı alim Karadavi’nin vefat haberini duyurdu. Birliğin açıklamasında, “Ömrünü, İslam’ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk’ın rahmetine kavuştu” ifadesine yer verildi.

Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018’e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin başkanlığını yaptı. Müslüman Kardeşler’in ruhani lideri olarak görülen Yusuf el-Karadavi, yıllardır Katar'da yaşıyordu.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin vefatı dolayısıyla oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Abdul Rahman Yusuf ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Yusuf el-Karadavi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yusuf el-Karadavi’nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabb’im cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin” ifadesini kullandı. Abdul Rahman Yusuf ise Erdoğan’a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul’da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi. (AA)

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