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Müzik festivalinde sahne çöktü: 4 yaralı

İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde festival için kurulan sahnenin çökmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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Müzik festivalinde sahne çöktü: 4 yaralı

İspanya’nın kuzeybatısında yer alan Santiago de Compostela kentinde önümüzdeki hafta yapılacak O Son do Camino Müzik Festivali için kurulan sahne çöktü. Kaza sırasında sahnede 20 kişi çalışırken, 4’ü metal yapının altında kalarak yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

The Chemical Brothers, C. Tangana, Liam Gallagher, Editors, Tiesto gibi isimlerin yer aldığı festivale 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

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