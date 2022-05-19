NATO Genel Sekreteri: Türkiye’yle diyalog halindeyiz

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, konuyla ilgili son açıklama NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den geldi.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türk yetkililerle diyalog halinde olduklarını söyledi.

Türkiye’nin dile getirdiği sorunları ele aldıklarını kaydeden Stoltenberg, NATO içinde anlaşmazlıklar yaşanmasının normal olduğunu ama çözüm bulacaklarını ifade etti. Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya kabulü konusunda hızla karar alacaklarına emin olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna savaşının uzun sürebileceğini belirten NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın savaştaki stratejik hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.

İNGİLTERE’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da, konuyla ilgili Türk mevkidaşıyla görüşeceğini söyleyerek Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin endişelerini ele almanın bir yolu olduğuna inandığını belirtti.

Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik için resmi başvuruda bulunurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın terör örgütlerine destek vermekle suçladığı iki ülkeyi veto edeceklerini açıklaması askeri ittifak içinde büyük tartışma yarattı. Erdoğan, son açıklamasında da “NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine ‘hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

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