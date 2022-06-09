NATO Genel Sekreteri’ne zona teşhisi kondu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Covid-19’un ardında zona hastalığına yakalandı.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e zona teşhisi kondu.

Reuters'a konuşan bir NATO yetkilisi, Stoltenberg'in zona hastalığı nedeniyle evden çalıştığını ve bugünkü Almanya ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. Stoltenberg'in Almanya ve Romanya ile temasları video konferans aracılığıyla yürüteceği belirtildi.

Yetkili, zona hastalığının Covid-19'un ardından görülebildiğini ifade etti. Stoltenberg geçen ay Covid'e yakalanmış ve hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri'nin bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la bir araya gelmesi, yarın da Bükreş'te Romanya, Polonya ve Macaristan liderleriyle Ukrayna savaşını görüşmesi planlanıyordu.

Zona, strese ve bağışıklığın zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor.

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