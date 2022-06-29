NATO’dan ortak açıklama: Rusya en önemli ve doğrudan tehdit

Madrid’de düzenlenen zirvede NATO ülkelerinin yaptığı ortak açıklamada, İsveç ve Finlandiya resmen askeri ittifaka üye olmaya davet edildi. Bildiride “Rusya müttefikleri için en önemli ve doğrudan tehdittir” ifadesi dikkat çekerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde yayınlanan ortak açıklamada, askeri ittifak İsveç ve Finlandiya'yı resmen NATO'ya üye olmaya davet etti.

Bildiride, “Finlandiya ve İsveç'in katılımı müttefikleri daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Euro-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecek” dendi. Bildiride, NATO'nun “yeni stratejik konsepti” konusunda da anlaşmaya varıldığı açıklandı.

‘RUSYA EN ÖNEMLİ TEHDİT’

Bildiride “Rusya müttefikleri için en önemli ve doğrudan tehdittir” ifadesi dikkat çekti. Ayrıca Çin'in de NATO'nun çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine yönelik bir tehdit olduğu ifade edildi.

NATO Kiev’e daha fazla yardım sözü verirken, ülkenin savunma sektörünü modernize etmeyi amaçlayan destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Bildiride, NATO’nun kendi caydırıcılığını ve savunmasını önemli ölçüde güçlendirmeye karar verdiği vurgulandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bildirinin yayınlanmasının ardından kürsüye çıktı. Stoltenberg, konuşmasında, “Bugün bu zirveye baktığımızda NATO liderleri savunma ve caydırıcılık dönüşümü yapmıştır. Yeni güvenlik tedbirleri kapsamında savunmamızı güçlendireceğiz ve doğudaki güçlerimizi artıracağız. NATO’nun müdahale gücünü 300 binin üzerine çıkaracağız” dedi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

ABD ve Kanada’nın ek katkı yapacağını kaydeden Stoltenberg, “Bugün müttefiklerimiz 2014 yılında verdikleri taahhütleri de yenilediler ve NATO’ya yapacakları katkıları artıracaklarını açıkladılar” diye konuştu. Rusya’nın derhal Ukrayna’dan çekilmesi ve savaşa son vermesi gerektiğini kaydeden Stoltenberg, “Bağımsız bir Ukrayna istikrarımız için vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan anlaşma konusunda Türkiye’ye teşekkür etti.

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