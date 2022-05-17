NATO krizi: Erdoğan’ın itirazından saatler sonra bu fotoğrafı yayınladı

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazları sürerken, bugün İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, tarihi bir adımla, ülkesinin NATO'ya resmi başvurusunu imzaladı. Finlandiya'dan da Erdoğan'ın sözlerine tepki gecikmedi. Başbakan Sanna Marin, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma hedefleri konusunda karar değiştirmesinden dolayı duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından önce Rusya ile bin 300 kilometrelik sınırı paylaşan Finlandiya, ardından da İsveç, NATO’ya resmi olarak üyelik sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Karar Avrupa’da memnuniyetle karşılanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha itirazlarını dile getirdi. Erdoğan, İsveç’in Türkiye’ye heyet yollamasına da değinerek, “Pazartesi geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz ‘evet’ demeyiz” dedi.

Erdoğan’ın itirazlarına rağmen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde bugün NATO başvurusunu resmen imzaladı. Linde, bu fotoğrafı paylaşarak ülkesinin yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

‘ERDOĞAN’IN İFADELERİ ENDİŞE VERİCİ’

Finlandiya’dan da Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt gecikmedi. Başbakan Sanna Marin, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma hedefleri konusunda karar değiştirmesinden dolayı duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

Dün akşam Finlandiya merkezli YLE A-studio’ya konuşan Başbakan, “Türkiye, daha önce Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliklerine herhangi bir engel koymayacağına ve süreci yavaşlatmayacağına dair güvence verdi.” dedi. Marin, Erdoğan’ın ifadelerini ‘endişe verici’ olarak nitelendirdi ve ‘sabırlı’ olunması çağrısında bulundu. Marin, “İşlerin diyalog yoluyla çözülebileceğinden eminim” dedi.

İSVEÇ’TEN TEPKİ

Öte yandan, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist de İsveç’in Türkiye’ye heyet göndereceğini açıklamasının ardından yaşanan krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hultqvist, “Birincisi, Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin süreci engellemediğini söylüyor” dedi. Savunma Bakanı, “Türkiye ile müzakere ve diyalog yürütecek bir grup göndereceğiz, o zaman meselenin nasıl çözüleceğini ve tartışmanın gerçekte ne hakkında olduğunu göreceğiz” ifadelerinde bulundu.

Devlet televizyonu SVT'ye konuşan Hultqvist, “Türkiye ile diyalog oluşturmak ve nelerin çözülüp sorunun neler olduğunu anlamak için bir diplomat heyeti göndereceğiz” dedi. Hultqvist, heyetin ne zaman Türkiye'ye geleceği ve heyette kimlerin yer alacağına dair bir açıklama yapmadı.

NATO'nun gelişmesi kapsamında alınacak bütün kararların 30 üye ülke ve parlamentoları tarafından onay almalı. Hafta sonu Berlin'de gerçekleşen yoğun görüşmeler sonrasında tarafların bir zemin bulma yolunda adım attığı da belirtildi.

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