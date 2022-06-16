NATO krizi: Türkiye’nin talepleri İsveç ve Finlandiya’nın arasını bozdu

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı çıkması iki ülkenin de arasını açtı. Finlandiya'da bazı milletvekilleri NATO yoluna İsveç olmadan yürümek için ses yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı, iki ülkenin de arasını açtı. Finlandiya’da İsveç olmadan da NATO’ya katılım sürecinin devam etmesini isteyenler seslerini yükseltti.

Finlandiya’da koalisyondaki Gerçek Finler Partisi üyesi ve Dış İlişkiler Komitesi başkanı Jussi Halla-aho, Finlandiya’nın NATO üyelik sürecinde kendi başına ilerlemesi gerektiğini söyledi. Finlandiya’nın Rusya ile bin 300 kilometrelik sınır paylaştığına vurgu yapan Finlandiya milletvekili, bu durumda İsveç’le pozisyonlarının tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Halla-aho, Finlandiya basınına yaptığı açıklamada, ‘Finlandiya’nın eylemleri İsveç’inkilerle ilişkilendirilmemeli” dedi. Finlandiya basını da İsveç ve Finlandiya’nın jeopolitik konum dahil pek çok açıdan farklılıklar gösterdiğini ve farklı şekilde değerlendirilmeleri gerektiğini yazdı.

Finlandiya’da yayın yapan YLE, Türkiye’nin talepleri karşılanmadığı takdirde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurularını bir yıla kadar ertelemekle tehdit ettiğini hatırlatırken, Halla-aho da ülkesinin tek başına ilerlemesi gerektiğini savundu. Halla-aho, “Finlandiya’nın İsveç gibi olmayı taahhüt edebileceğini düşünmüyorum.” dedi. Türkiye’nin asıl taleplerinin İsveç hükümetinden olduğuna dikkat çekti. Finlandiya’nın konumunun İsveç’ten ayrılması çağrısında bulundu.

‘FİNLANDİYA KENDİ BAŞINA İLERLER’

Finli Koalisyon Partisi Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Elina Valtonen de benzer bir görüşü savundu. Elina Valtonen, süreç “makul olmayan şekilde” uzun sürerse, Finlandiya’nın kendi başına ilerleyebileceğini ifade etti.

Ancak Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç’in savunma ittifakına katılmasına izin verilmediği sürece, ülkesinin de NATO’ya katılamayacağını ima etmiş, “İsveç olmazsa biz de NATO’ya katılmayız” demişti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın, NATO’ya katılmasına izin verilmeden önce PKK’yı ve onun yan örgütlerini da terör örgütü saymasını ve her iki ülkenin de Ankara’ya silah satışlarına yönelik bazı kısıtlamaları kaldırmasını talep ediyor. Ayrıca bazı isimlerin de iadesini istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

‘SÜREÇ ÖYLESİNE TIKANMIŞ DURUMDA Kİ…’

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de, ülkesinde yayın yapan YLE TV1 kanalına verdiği röportajda, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini Türkiye’nin bloke etmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Niinistö, “Süreç öylesine tıkanmış durumda ki, ilerlemeye dair kamuoyuna hiçbir şey söylenmiyor olmasına şaşırmamak gerek. Zira, hiçbir ilerleme yok” ifadesini kullandı.

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında bir görüşme gerçekleştiğini, ancak Finlandiya’nın istemesine rağmen ikinci bir görüşme olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin işi sürüncemede bıraktığı imasında bulundu. Niinistö diğer yandan iletişim kanallarının açık olduğunu ve bu kanallardan “günde birkaç kez” irtibat kurulduğunu ifade ederek görüşmelerin devam edeceğine inandığını kaydetti.

“Türkiye’nin hedeflerinden biri, karşı karşıya olduğu teröre dikkat çekmek ve buna yönelik tavrın değişmesini, bu terörün ciddiye alınmasını sağlamak olabilir” diyen Niinistö, ülkesinin “her türlü terörü kınadığını” belirtti.

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