NATO, Rusya’nın ‘ilhak’ kararını tanımayacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu bildirdi.

Stoltenberg, Ukrayna’nın üyelik başvurusu hakkında, “Ukrayna’nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır.” dedi.

UKRAYNA’NIN NATO’YA ÜYELİĞİ

Stoltenberg, Ukrayna’nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi. AGİT: ULUSLARASI HUKUKUN İHLALİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya'nın Ukrayna'da Kırım dahil, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini “ilhak” etmesini kınadı.AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Margareta Cederfelt ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid'in oybirliği ve kategorik olarak Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini yasa dışı ilhakını ve Kırım’ın devam eden işgalini kınadığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in egemen bir ülke olan Ukrayna'ya ait bölgeleri ilhak ettiğini açıklamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Moskova yönetiminin bu adımla AGİT’in kuruluş ilkeleri ve uluslararası düzenin merkezinde yer alan toprak bütünlüğü ilkesini anlamsızlaştırdığına işaret edilen açıklamada, “Bugün açıklanan adım, uluslararası hukukun temel kurallarının, AGİT ilkelerinin ve BM Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir. Bu, bütün katılımcı devletlerin üzerinde anlaşmaya vardığı taahhütlere bir hakaret teşkil eder.” görüşüne yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın kısmi seferberlik ve nükleer silahlarla tehditte bulunmasının, savaşın derinleşmesi, daha fazla insanın zarar görmesinden başka bir anlama gelmeyeceği ifade edildi.

Rusya'ya Ukrayna'dan tamamen çıkması çağrısında bulunulan açıklamada, bu zorlu süreçte Ukrayna halkının yanında olunduğu belirtilerek bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne bağlılık bir kez daha vurgulandı. (AA)