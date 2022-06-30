NATO Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ikinci gününde gerçekleştirilecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci günde düzenlenecek oturuma katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik ediyor.
Zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen oturuma katılmak için geldiği IFEMA Fuar merkezinde ikili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi.