NATO Zirvesi öncesi ABD’den Türkiye açıklaması
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NATO zirvesi öncesi Türkiye ile yaşanan krize değindi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İspanya’da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi konuştu. Sullivan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı ile ilgili kaygılarını ele almak için ABD’nin Türkiye ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.
NATO Zirvesi’nde olası bir Erdoğan-Biden görüşmesine de değinen Sullivan, Çarşamba günü iki liderin bir araya gelme şansı bulunduğunu söyledi.
AYRINTILAR GELİYOR…