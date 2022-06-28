NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan’ın iadesini istediği İsveçli siyasetçiden skandal sözler

Geçmişte terör örgütleri adına çalışan ve Batı medyasının "gerilla" dediği İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh, İngiliz The Times gazetesine konuştu. Kritik NATO Zirvesi'ne saatler kala gelen açıklamalarda Kakabaveh hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de İsveç hükümetini eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Terör örgütleriyle içli dışlı olan İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh İngiliz The Times gazetesine konuştu. İsveç parlamentosunda bağımsız aday olarak karar verici konumda olan ve geçen haftalarda “aldığı sözler” karşılığında hükümetin düşmesini engelleyen Kakabaveh’in sözleri kriz yaratacak türden.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta saldırmasıyla birlikte NATO’ya üye olmak için sıraya giren İsveç ve Finlandiya’nın üyelik sürecini veto etme kararı alan Ankara, bu iki ülkenin terör örgütlerine destek verdiğini ve terörle mücadelede yeteri kadar iş birliği yapmadığını açıklamıştı. Türkiye’nin bu iki ülkeden başka talepleri olsa da en büyük gerilim, İsveç hükümetini parmağında oynatan Kakabaveh ile yaşanmıştı.

İsveçli siyasetçi, İsveç hükümetinin terör örgütlerine daha çok destek verme sözü almış ve bunun karşılığında da güvensizlik oylamasında ret oyu kullanarak hükümetin düşmesini engellemişti. Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan ve Erdoğan’ın iadesini istediği isimlerden biri olduğu düşünülen Kakabaveh İngiliz medyasına konuştu.

“BUNU GÖRMEK ÇOK GARİP”

Kakabaveh, “Erdoğan’ın taleplerine boyun eğmesindense İsveç’in NATO’ya girmemesini tercih ederim. İsveç’in Putin’in o kadar çok korkmasına inanamıyorum. O kadar korkuyorlar ki inandıkları her şeyi Erdoğan için bırakmayı düşünüyorlar” ifadesini kullandı.

Terör örgütleriyle halen bağı olan ve teröristlere desteğini her fırsatta açıklayan Kakabaveh, “Türkiye’nin talepleri sonrasında İsveç hükümetinin bunlara direneceğine dair çok az inancım var. İsveç Başbakanı Andersson’un İsveç’i NATO üyesi yapacak bir seçim zorunluluğu olduğuna inanmıyorum. Kürtler veya benim gibi başka geçmişlere sahip olanlar NATO üyeliğine sıcak bakmıyor. İsveç’in Erdoğan’ın hoşuna gidecek şeyler yapmaya çalışmasını görmek çok garip” dedi.

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