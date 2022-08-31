NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan’ı çıldırttı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı paylaşım Yunanistan'ı ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Modern Türkiye için büyük bir öneme sahip olan 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle NATO’nun dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Yunanistan’ı ayağa kaldırdı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı ve bir fotoğraf yayınladı.

Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, “Zafer bayramınız kutlu olsun” denilirken İngilizce olarak ise, “Bugün Türkiye’nin bağımsızlığının 100’üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı’nı onlarla kutluyoruz” denildi.

Fakat bu paylaşıma Yunan medyasından tepki yükseldi. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, “Akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye’nin 1922’de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar” başlığını attı.

Öte yandan in.gr isimli Yunanca yayın yapan haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı.

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