NATO’nun kritik zirvesi Madrid’de başladı

NATO devlet ve hükümet başkanları, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen zirvede bir araya geldi ve aile fotoğrafı çektirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Dönüştürücü bir zirve olacak, çünkü tarihi kararlar alacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü.

Sozcu.com.tr

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde üye ülkelerin liderleri, IFEMA Fuar Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ev sahibi ülke İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılandı. Liderler zirvede aile fotoğrafı çektirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesi yaptığı açıklamada “Dönüştürücü bir zirve olacak, çünkü tarihi kararlar alacağız” diyerek liderlerin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine dair tarihi bir karar verileceğini ifade etti. Stoltenberg, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaştığımız en ciddi güvenlik krizinin ortasında buluşuyoruz. Müttefiklerin birlik gösterebildiklerini görüyoruz. Tüm müttefikleri ve 1 milyara yakın vatandaşı korumak için NATO’yu daha rekabetçi ve tehlikeli bir dünyada geleceğe nasıl taşıyacağımızın bir planı olan yeni bir Stratejik Konsept üzerinde anlaşacağız. Caydırıcılık ve savunmamızda temel bir değişiklik üzerinde anlaşacağız. Bu, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana bu zirvede kararlaştırılacak olan toplu savunmamızın en büyük revizyonudur” diye konuştu.

Zirvede 30 üye ülkenin lideri, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak. Rusya-Ukrayna savaşının NATO'ya yansımaları değerlendirilecek ve bu çerçevede NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.



NATO'nun gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsepti’nin onaylanması da gündem maddeleri arasında yer alırken, liderlerin Finlandiya ve İsveç’i NATO üyesi olmaya davet etmek için tarihi bir karar alması da bekleniyor.

ERDOĞAN, MACRON'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan’ın ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve TSİ 18.45'te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

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