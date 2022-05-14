NATO’yu karıştıran sözler 2009’daki krizi akıllara getirdi: Türkiye yine itiraz etmişti ama…

Rusya'nın 24 Şubat'tan beri Ukrayna'yı işgal etmesi Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecine de hız kazandırdı... Başta ABD ve NATO Genel Sekreteri olmak üzere birçok NATO müttefiki, savaş devam ederken iki ülkenin üyeliğine yeşil ışık yakarken, Erdoğan'ın "veto etme" sinyali NATO'da kafaları karıştırdı. Fakat benzer bir süreç 2009 yılında da yaşanmıştı.

Yiğit Can KAYTMAZ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Cuma namazı çıkışında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreciyle ilgili yaptığı açıklamaların yankısı devam ediyor… Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada iki ülkenin üyelik süreciyle ilgili olumlu düşünceler içinde olmadığını söylerken, “İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri için misafirhane gibi. PKK’sı DHKP-C’si İsveç’te Hollanda’da yuvalanmış durumdalar. Oraların parlamentolarında bile yer alıyorlar. Bu durumda bizim olumlu bakmamız mümkün değil” demişti.

“ANKARA TALEPLERDE BULUNABİLİR”

Bu sözler NATO içerisinde büyük bir karmaşa yol açarken NATO müttefikleri ve NATO yetkilileri Ankara’nın gerçekten de bu üyelik sürecini engelleyip engellemeyeceğini sorgularken, Erdoğan’ın bazı taleplerde bulunabileceği de öne sürüldü.

Norveç’in çok okunan tabloid gazetelerinden Verdens Gang (VG) konuyla ilgili detaylı bir haber yayınladı. 30 ülkenin de onayının olması gerektiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreç içinde bazı talepleri ve istekleri olabileceği belirtildi.

Ankara’nın bu süreçte atacağı adımların gelecek hafta netleşebileceğini aktaran VG’ye konuşan kaynaklar ise ne gibi taleplerde bulunulacağının NATO içerisinde merakla beklendiğini aktardı.

“2009’DA BENZER GERİLİM YAŞANDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışı ve “Ankara, NATO’dan bir şey talep edecek mi etmeyecek mi” tartışması akıllara 2009 yılında Türkiye ile NATO arasında yaşanan benzer bir gelişmeyi akıllara getirdi.

2009 yılında NATO’nun Genel Sekreterliği için adı geçen Danimarka’nın eski başbakanı Anders Fogh Rasmussen’i de o dönemde Türkiye veto etmişti. Dönemin Başbakanı Erdoğan, Rasmussen’in 2006’daki Hz. Muhammed’in karikatür krizini iyi yönetememekle suçlamış ve, “Neden bir tek bir isim üzerinde kalıyoruz. Yeni alternatifler ve yeni isimler bulalım. Bu Rasmussen’le kişisel bir konu değil. NATO’nun zarar görmesini istemiyoruz” demişti.

OBAMA BAZI SÖZLER VERMİŞTİ

Fakat bu açıklamadan sonra Erdoğan, devreye dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın gelmesiyle Rasmussen itirazını sonlandırmıştı. O dönemde yapılan açıklamalarda Obama’nın Ankara’nın itirazlarına yanıt verdiği belirtilirken Erdoğan da Türk televizyonlarında “Obama’dan sözler aldığını” dile getirmişti.

Bu sözlerden birisi Rasmussen’in yardımcılarından birinin Türk olması olduğu belirtilmişti. Verilen bir diğer sözün ise Türk kumandanların NATO’nun yönetim merkezinde bulunması olduğu öne sürülmüştü.

Fakat bu krizi aşmak için NATO Zirvesi sırasında Obama ve dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Rasmussen ile bir araya geldiği ve anlaşmak için yoğun bir görüşme gerçekleştirdiği o dönemde yayınlanan haberlerde ortaya çıkmıştı.

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