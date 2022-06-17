Neonazi çetesi Thuringia’nın Alman lideri, İstanköy Adası’nda silahlarla yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesine komşu İstanköy (Kos) Adası’nda Yunan ve Alman polisinin ortaklaşa yaptığı operasyonda neonazi çetenin lideri onlarca silahla yakalandı. Devam eden operasyonlarda örgütün 20 elemanı daha yakalandı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'nda Yunanistan ve Almanya Emniyeti Terörle Mücadele Özel Timleri ortak operasyon yaptı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmakta olan ve Almanya'nın Thuringen kentindeki neonazi yasadışı örgütü Thuringia Kardeşlik Örgütü'nün liderinin İstanköy Adası'nda bir otelde tatil yaptığı ihbarı üzerine bu sabaha karşı 02.00'de Yunan ve Alman polisi ortak operasyon yaptı.

Silah ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranan ve Thuringia Kardeşlik Örgütü'nün liderinin operasyon sırasında polislere saldırdığı ancak etkisiz hale getirdiği belirtildi. Çete liderinin odasında yapılan operasyonda onlarca silah, uyuşturucu, cep telefonları ele geçirildi.

Çete liderinin yakalanmasının hemen ardından yapılan operasyonlarda Almanya'da örgüte üye 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Alman makamlarının çete liderine ait 1.4 milyon Euro değerindeki mal varlığına el koyduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.