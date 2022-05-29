Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolduğu açıklandı. Kayıp uçağın izini sürmek için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği ve kaybolduğu açıklandı.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi. Yetkililer uçaktan son sinyal alınan bölgeye helikopter sevk edildiğini duyurdu.

Ülke basınında yer alan haberlere uçakta 4 Hindistan vatandaşı, 18 Nepal vatandaşı bulunuyor.

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