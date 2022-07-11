New York Times: ABD istihbaratı, birçok ülkede muhalifleri izleyen casus yazılımın peşinde

ABD istihbaratının, birçok ülkede muhalif siyasetçileri, insan hakları aktivistlerini ve gazetecileri takip etmek için kullanılan Pegasus casus yazılımını geliştiren İsrailli NSO Group şirketinin satın alınması için yürütülen görüşmelere gizliden destek verdiği ortaya çıktı. Joe Biden yönetimi, geçen sene NSO Group'u kara listeye almıştı.

Sozcu.com.tr

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ABD istihbaratının, birçok ülkede hacker saldırılarıyla adını duyuran Pegasus casus yazılımının arkasındaki İsrailli NSO Group şirketinin satın alınmasına gizliden destek verdiği ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD savunma şirketi L3 Harris İsrail merkezli NSO'yu alma girişimine ABD istihbaratının da destek verdiğini duyurdu. ABD'li yetkililerin satın alma anlaşmasını karara bağlamak için İsrail'i birkaç defa gizlice ziyaret ettiği de belirtildi.

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE DE ADI GEÇİYORDU

Joe Biden yönetimi, geçen sene NSO Group'u ticari kara listeye almıştı. İsrail şirketinin geliştirdiği Pegaus yazılımının bazı devletler tarafından muhalif siyasetçileri, insan hakları aktivistlerini ve gazetecileri takip etmek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Pegasus casus yazılımı, hedef alınan kişinin cep telefonundaki mesajlara, iletişim bilgilerine, fotoğraf ve videolara ulaşabiliyor, ayrıca telefonu bir takip ve dinleme cihazına dönüştürebiliyor. İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın da bir aktivistin telefonuna yüklenen Pegasus yazılımıyla takip edildiği öne sürülmüştü.

ABD’nin bir şirketi kara listeye alması, bu şirketle ticari ilişkinin yasaklaması anlamına geliyor. Buna karşın ABD istihbaratının İsrail şirketinin satın alınmasına destek vermesi soru işaretlerine yol açtı. Konuyla ilgili bilgi sahibi 5 kişi, ABD istihbarat kurumlarının da Pegasus yazılımını geliştiren İsrail şirketinin satın alınmasıyla ilgilendiğini belirtti.

BEYAZ SARAY TEPKİ GÖSTERDİ

New York Times'ın haberine göre görüşmeler geçen ay ifşa olana dek sürdü. Beyaz Saray görüşmelerden rahatsızlık duyduğunu ve kara listedeki bir şirketin satın alınmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi. Saha sonra L3Harris de hükümeti anlaşmadan vazgeçtiği konusunda bilgilendirdi ancak kaynaklara göre görüşmeler gizlice sürdürüldü.

Bu durum, Washington'da ve diğer ülkelerde ABD istihbaratının asıl niyetinin Beyaz Saray'ın onayı olmadan Pegasus casus yazılımını satın almak olduğu düşüncesinin ortaya çıkmasına yol açtı.

FBI ve CIA'in daha önce Pegasus yazılımını kullandığı ortaya çıkmıştı.

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