New York yönetiminin nükleer savaş uyarısı panik yarattı

Ukrayna’da 139. güne giren savaş ABD ve Rusya arasında gerilimi artırırken New York kenti yönetiminin halka olası nükleer savaşa hazırlanma çağrısı yapması paniğe yol açtı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin New York kentinde yaz aylarında artan suç oranları nedeniyle genelde yetkililer halkı silahlı olaylar konusunda uyarır ama bu defa kent yönetiminden çok farklı bir uyarı geldi.

New York Acil Durum Yönetim Birimi, kentte yaşayanlar için olası bir nükleer savaşta nasıl hayatta kalacaklarıyla ilgili önerileri içeren bir video yayınladı. Videoda “New York ve çevresinde nükleer silah kullanımı olasılığı çok düşük olsa da New Yorkluların böyle bir durumda güvende kalmanın yollarını bilmesi çok önemli” dendi.

“Nükleer saldırı oldu. Nedenini ve nasılını sorma. Sadece büyük olayın yaşandığını bil. Peki ne yapacağız” ifadelerine yer verilen 90 saniyelik videoda, nükleer saldırı halinde izlenmesi gereken üç adım şöyle sıralandı:

– İçeri gir ve pencereleri kapa

– İçerde kal. Kıyafetlerini, vücudunu ve saçını yıka

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RUSYA’YLA GERİLİM NÜKLEER SAVAŞ KORKUSUNA YOL AÇMIŞTI

ABD’li yetkililer daha önce de Sovyetler Birliği'yle Soğuk Savaş döneminde, 11 Eylül saldırıları sonrasında ve Kuzey Kore'yle yaşanan gerilim nedeniyle benzer nükleer tehdit uyarıları yayınlamıştı.

Son uyarının Ukrayna işgali nedeniyle Rusya ve ABD arasında gerilimin arttığı ve nükleer savaş endişelerinin gündeme geldiği bir dönemde yapılması dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kişi “tuhaf” diye niteledikleri videonun zamanlamasının endişe yarattığını ifade etti.

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