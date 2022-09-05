Abone Ol

Nijerya’da bir haftada 48 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, bir haftada 48 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Nijerya’da bir haftada 48 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, virüsün bir haftada 48 kişide görüldüğü, ülkedeki vaka sayısının 220’ye yükseldiği kaydedildi.

Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Açıklamada, salgının başkent Abuja’nın yanı sıra 29 eyalette yayılmaya devam ettiği ifade edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2’ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. (AA)

ABD'de korkulan oldu! Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm gerçekleşti İlginizi Çekebilir ABD'de korkulan oldu! Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm gerçekleşti Maymun çiçeği ABD'nin tüm eyaletlerine yayıldı! Yetkililer harekete geçti İlginizi Çekebilir Maymun çiçeği ABD'nin tüm eyaletlerine yayıldı! Yetkililer harekete geçti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster