Nikaragua’da 6,9 büyüklüğünde deprem

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremın ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede oluşan hasar ve ölü, yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

AYRINTILAR GELİYOR…

İlginizi Çekebilir Filipinler'de 6.2 büyüklüğünde deprem