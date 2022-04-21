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Nikaragua’da 6,9 büyüklüğünde deprem

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Nikaragua’da 6,9 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremın ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede oluşan hasar ve ölü, yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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