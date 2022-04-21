Nikaragua’da 6,9 büyüklüğünde deprem
Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremın ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Bölgede oluşan hasar ve ölü, yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.
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