Nobel ödüllü Rus gazeteci ödülünü Ukrayna için satıyor

Geçen yıl Nobel Barış Ödülünü'nün sahibi olan Dimitri Muratov, Ukraynalı mülteciler için ödülü açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en prestijli olduğu kadar tartışma yaratan ödüllerinden olan Nobel Barış Ödülü’nü geçen yıl kazanan Rus gazeteci Dimitri Muratov, ödülünü Ukraynalı mültecilere destek için satışa çıkarıyor.

Eski Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov’un Nobel Ödülü’nden elde ettiği para ile kurulan Novaya Gazete’nin yayın yönetmeni olan Muratov, mülteciler için harekete geçtiğini duyurdu. Moskova’nın Ukrayna’ya saldırısına desteğin günden güne azaldığını söyleyen Muratov Reuters’a konuştu.

Muratov, “Ülkem başka bir ülkeyi, Ukrayna’yı işgal etti. Şu an 15.5 milyon mülteci var. Ne yapabiliriz diye uzun uzun düşündük ve sonunda en çok değer verdiğimiz şeyleri satma kararı aldık. İhtiyacımız olan, gerek duyulduğunda insanların birlik olmasıdır” ifadesini kullandı.

Muratov’un ödülünün 20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde açık artırmaya çıkacağı belirtildi.

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