Noel Babalar sakallarını kesti

Noel dünyanın dört bir yanında renkli etkinliklerle kutlanıyor. Brezilya'da Noel Babalar, izin günlerinin başladığı an olan "Barbas de Molho" töreninde gelecek yıla kadar tekrar uzaması için sakalları kesti.

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Brezilya’nın Rio De Janeiro kentindeki Praca Afonso Pena’daki Noel Babalar bir etkinlikte bir araya geldi.

Etkinliğe katılanlar, gelecek yıla kadar tekrar uzaması için sakallarının bir kısmını kesti.

Bu sembolik olarak Noel Baba’nın izin gününün başladığı an olan “Barbas de Molho” töreninin bir parçası olarak kabul ediliyor.

AA

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