Abone Ol

Norveç’teki silahlı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübü ve çevresinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis olayın, radikal İslamcı gruplarla bağlantılı bir "terör saldırısı" olarak gerçekleştiğini düşündüklerini belirtirken, saldırganın akıl sağlıyla ilgili sorunları olduğu açıklandı.

Yayınlanma: 17:38 - 25 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Norveç’teki silahlı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Norveç Gizli Servisi PST, olayın ardından yaptığı açıklamada, tutuklanan zanlının radikal İslamcı gruplarla bağlantısı olduğunu belirtirken, akıl sağlıyla ilgili sorunları olduğu vurgulandı.

Oslo’nun merkezinde biri eşcinsel kulübü olan iki gece kulübünün önünde yerel saatle 01:00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırının ardından tutuklanan 42 yaşındaki zanlı cinayet, cinayete teşebbüs ve terör eylemiyle suçlandı.

PST, zanlının ismini açıklamazken, 2015’ten beri terörle mücadeleden sorumlu istihbarat servisleri tarafından bilindiğini de vurguladı. Zanlının geçmişte bıçak taşımak ve uyuşturucu bulundurmaktan hüküm giydiği açıklandı.

Norveç polisi, saldırıyı “terör eylemi” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Olayın yaşandığı gece kulübünün eşcinsellerin müdavimi olduğu bir mekan olduğu belirtildi. Oslo’da bugün yapılması planlanan Eşcinsel Onur Yürüyüşü etkinliği de saldırı nedeniyle iptal edildi.

Oslo'da gece kulübüne silahlı saldırı İlginizi Çekebilir Oslo'da gece kulübüne silahlı saldırı Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Evde bulduğu parayı açıklayınca kadın şoka girdi İlginizi Çekebilir Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Evde bulduğu parayı açıklayınca kadın şoka girdi Korkunç olay: Kızının hamsterını yediği videoyu paylaşan kadın tutuklandı İlginizi Çekebilir Korkunç olay: Kızının hamsterını yediği videoyu paylaşan kadın tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Almanya Cinayet İngiltere İslamcı Kadın Norveç para Polis saldırı silahlı saldırı Terör uyuşturucu