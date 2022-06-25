Norveç’teki silahlı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı
Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübü ve çevresinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis olayın, radikal İslamcı gruplarla bağlantılı bir "terör saldırısı" olarak gerçekleştiğini düşündüklerini belirtirken, saldırganın akıl sağlıyla ilgili sorunları olduğu açıklandı.
Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Norveç Gizli Servisi PST, olayın ardından yaptığı açıklamada, tutuklanan zanlının radikal İslamcı gruplarla bağlantısı olduğunu belirtirken, akıl sağlıyla ilgili sorunları olduğu vurgulandı.
Oslo’nun merkezinde biri eşcinsel kulübü olan iki gece kulübünün önünde yerel saatle 01:00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırının ardından tutuklanan 42 yaşındaki zanlı cinayet, cinayete teşebbüs ve terör eylemiyle suçlandı.
PST, zanlının ismini açıklamazken, 2015’ten beri terörle mücadeleden sorumlu istihbarat servisleri tarafından bilindiğini de vurguladı. Zanlının geçmişte bıçak taşımak ve uyuşturucu bulundurmaktan hüküm giydiği açıklandı.
Norveç polisi, saldırıyı “terör eylemi” olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Olayın yaşandığı gece kulübünün eşcinsellerin müdavimi olduğu bir mekan olduğu belirtildi. Oslo’da bugün yapılması planlanan Eşcinsel Onur Yürüyüşü etkinliği de saldırı nedeniyle iptal edildi.