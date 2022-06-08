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Norveç’ten Ukrayna’ya silah desteği

Norveç, Rus saldırılarına karşı Ukrayna’ya destek amaçlı 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiğini açıkladı.

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Norveç’ten Ukrayna’ya silah desteği

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Norveç hükümeti Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım kararı alındığını açıkladı. Norveç Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya içerisinde yedek parça, askeri mühimmat da dahil olmak üzere 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiği duyuruldu.

Norveç geçtiğimiz Nisan ayında Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet Fransız yapımı Mistral Hava Savunma Füzesi gönderdiğini açıklamıştı.

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