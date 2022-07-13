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Nükleer felakette dev tazminat kararı

Japonya’yı 2011’de vuran deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Santrali’nde yaşanan nükleer felaketle ilgili davada hakim, santrali işleten Tepco şirketinin eski dört yöneticisini suçlu buldu ve tazminata mahkum etti.

Sozcu.com.tr
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Nükleer felakette dev tazminat kararı

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunami felaketi sonrasında Fukuşima Nükleer Santrali'nde yaşanan radyasyon sızıntısıyla ilgili görülen davada tazminat kararı çıktı.

Tokyo'daki mahkeme, santrali işleten Tepco şirketinin eski dört yöneticisinin 13 trilyon yen (95 milyar dolar) tazminat ödemesine karar verdi. Japon televizyonu NHK'nin haberine göre eski Tepco yöneticileri, gerekli önlemleri alsalardı nükleer felaket gerçekleşmeyebilirdi.

Tepco hissedarları tarafından açıklan davada açıklanan hüküm, eski şirket yöneticilerinin nükleer felaketten sorumlu tutulduğu ilk mahkeme kararı oldu.

Tokyo’da bir mahkeme, 2019'da Tepco yöneticilerini suçsuz bulmuş, bu karar tepkilere yol açmıştı.

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