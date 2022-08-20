Nükleer uzmandan korkutan uyarı: Sızıntı saatler içinde Türkiye’ye ulaşır

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna’nın Zaporijya kentindeki santralde her an bir nükleer kaza yaşanabileceği uyarıları gündemden düşmezken, bir nükleer uzman Türkiye’yi de ilgilendiren korkutan bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın Zaporijya kentinde bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde son dönemde artan saldırılar, dünyayı yeni bir Çernobil felaketinin eşiğine getirdi. Rusya ve Ukrayna saldırılar konusunda birbirini suçlarken Birleşmiş Milletler tesisin “tamamen kontrolden çıktığını” ve her an dünyayı etkileyecek bir nükleer kaza yaşanabileceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de perşembe günü Lviv'de gerçekleştirdikleri görüşmede Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması gerektiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, Guterres de “Zaporijya Nükleer Santrali'ne verilen herhangi bir zarar intihar olur” diye konuşmuştu.

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonda Avrupa’nın en büyük nükleer santraline ev sahipliği yapan Zaporijya’yı ele geçirmişti. Öte yandan Rusya'nın kontrolündeki tesiste Ukraynalı görevliler hâlâ çalışmaya devam ediyor.

‘9 AVRUPA ÜLKESİNİ ETKİLER’

Ukraynalı nükleer uzman Olga Koşarna, Zaporijya santralinde yaşanabilecek bir kazanın etkileriyle ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Kurumu uzmanı olan Koşarna, Zaporijya'da olası bir radyasyon sızıntısının birkaç saat içinde Türkiye'yi, Rusya'nın bazı bölgelerini ve Kırım'ı etkileyeceğini söyledi.

Sızıntının 23 saatte Türkiye'ye ulaşabileceği uyarısında bulunan Ukraynalı uzman, Express.co.uk sitesine yaptığı açıklamada nükleer sızıntının Avrupa'nın 9 ülkesini etkileyeceğini ve etkinin rüzgarın yönüne bağlı olacağını ifade etti. Koşarna, “Böyle bir senaryoda “Radyoaktif sızıntı Bulgaristan, Romanya ve Karadeniz üzerinden 23 saatte Türkiye'ye ulaşır” dedi. Uzman, sızıntının Çekya, Macaristan ve Polonya'yı da etkileyeceğine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir” demişti. Rusya'nın santralde denetime yeşil ışık yaktığı ifade ediliyor.

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