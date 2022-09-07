Öğrencilerden Atina’da polis karşıtı gösteri

Yunanistan'da lise ve üniversite öğrencileri Atina yönetiminin yeni kararını protesto etti.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’da üniversite ve lise kampüslerinin güvenliğinin polislere emanet edilmesi öğrencilerin tepkisini çekti.

Alınan kararı protesto eden çok sayıda liseli ve üniversiteli genç yürüyüş düzenledi. Yunanistan’da 49 yıllık bir aradan sonra lise ve üniversite kampüslerinde polislerin görev yapmasına karşı çıkan öğrenciler, başkent Atina’da gösteri yaptı.

Atina Üniversitesi’nin Zografou kampüsünde gerçekleşen eylemde öğrencilere polis müdahale etmedi. Alınan karar gereği yeşil ve mavi üniformalı polislerin kelepçe ve cop kullanma hakkı bulunurken ateşli silah taşımasına ise izin verilmiyor.

Ülkedeki bazı üniversitelerin kampüslerinde Altın Şafak gibi grupların yapılandığı ve uyuşturucu tacirlerinin de öğrencilerle burada iletişim kurduğu öne sürülmüştü.