Okul saldırısında ölen öğretmenin ailesine 2,5 milyon dolar bağış

Teksas’ta geçen hafta 21 kişinin öldüğü ilkokul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Irma Garcia’nın eşi de, olaydan iki gün sonra kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. İnternette çiftin 4 çocuğu için düzenlenen bağış kampanyasına destek yağdı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Teksas eyaletinde geçen hafta bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Irma Garcia'nın ailesi için düzenlenen bağış kampanyasında 2,5 milyon dolardan fazla para toplandı.

18 yaşındaki Salvador Ramos'un geçen salı Teksas'ın Uvalde kasabasında bir ilkokula düzenlediği saldırıda 19 öğrenci ve iki öğretmen hayatını kaybetmiş, saldırgan da polis tarafından öldürülmüştü. ABD'yi sarsan ve silahlanma tartışmalarını yeniden gündeme getiren saldırıda ölen öğretmen Irma Garcia’nın eşi Joe Garcia da, olaydan iki gün sonra kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

İnternette çiftin ailesi için düzenlenen kampanyaya destek yağdı. Irma Garcia’nın kuzeni Debra Austin tarafından düzenlenen kampanyada, “Irma 4 çocuk annesi bir eş, bir evlat, bir kuzen, bir teyze ve harika bir insandı. Herkes için her şeyi yapardı. Öğrencilerini çok sevdi ve onları korumaya çalışırken öldü” ifadeleri yer aldı.

10 bin dolar hedefiyle başlayan kampanyada toplanan bağış 2,5 milyon doları aştı.

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