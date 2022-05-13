Öldürülen Filistinli gazetecinin cenazesinde çatışma çıktı

İsrail tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh’in Doğu Kudüs’te düzenlenen cenaze töreninde Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. İsrail polisinin sert müdahalesi sırasında tabut devrildi.

Sozcu.com.tr

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Batı Şeria'da İsrail tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh için düzenlenen cenaze töreninde İsrail güçleriyle Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Doğu Kudüs'te bugün düzenlenen cenazeye binlerce Filistinli katıldı. Tansiyonun yüksek olduğu törende, Filistin bayrağı taşıyan bazı kişiler İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. İsrail polisinin saldırısında yaralananlar da oldu.

Al Jazeera, İsrail'in 51 yaşındaki Akleh'in ailesini cenazeye katılımın sınırlı tutulması ve slogan atılmaması konusunda uyardığını ama bu talebin reddedildiğini aktardı.

Filistinli muhabirin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesi, son dönemde bölgede artan tansiyonu daha da tırmandırmıştı.

İsrail ordusu, ortak soruşturma teklifinin Filistinliler tarafından reddedildiğini belirtmişti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da “Soruşturmaya İsrail’in dahil olmasını kesinlikle reddediyoruz çünkü bu suçu işleyen İsrail” diyerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gideceklerini duyurmuştu.

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