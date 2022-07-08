Öldürülen Shinzo Abe’nin Türkiye ile ilişkisi: Erdoğan’la yakınlığından, Marmaray ziyaretine…

Japonya'nın batısında seçim kampanyasında konuştuğu sırada vurularak öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Türkiye ile de yakın ilişkileriyle tanınıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abe'nin ölümünün ardından 'Kıymetli dostum' ifadelerini kullanırken, ikili Abe'nin başbakanlığı döneminde kurduğu yakın ilişkilerle de tanınıyor. 'Türkiye dostu' olarak nitelendirilen Abe, Marmaray açılışından, Japon Bahçesi açılışına kadar pek çok kez Türkiye'yi de ziyaret etmişti...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Japonya’da seçimlere bir hafta kadar kısa bir süre kala ülkenin eski başbakanı Shinzo Abe, ülkenin batısındaki Nara’da konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. 67 yaşındaki Abe göğsünden ve boynundan aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti.

Japonya’da en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Abe, aynı zamanda ülkede II. Dünya Savaşı sonrası göreve gelen en geç başbakan olarak tanınıyordu. Ülkesinde çok sevilen bir isim olan Abe, Türkiye ile de yakın ilişkileriyle bilinen biriydi. Abe, iki kere Başbakan seçildi. 2006- 2007 yılları arasında ilk Başbakanlığı döneminde sağlık sorunları nedeniyle 1 yılın ardından istifa etti. 2012-2020 yılları arası Başbakanlık yaptığı dönemde sık sık Türkiye’ye ziyaretler gerçekleştirmiş, hatta Marmaray ve Japon Bahçesi açılışı için Türkiye’ye gelmişti.

ERDOĞAN, ‘DEĞERLİ DOSTUM’ DİYEREK AÇIKLAMAYA BAŞLADI

Dış politikada ve diğer ülkelerle ilişkilerinde ‘barışçıl’ yöntemlerle hareket etmesiyle tanınan Abe, ‘Türkiye dostu’ olarak da nitelendiriliyordu. Öyle ki bugün AKP Sözcüsü Ömer Çelik suikastı kınarken, ‘Türkiye dostu Shinzo Abe’ ifadesini kullandı. Erdoğan da yaptığı açıklamada ‘değerli dostum Şinzo Abe’ ifadelerine yer vererek ‘büyük üzüntü duyduğunu’ dile getirdi.

Shinzo Abe, Başbakanlığı döneminde Türkiye’de dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile de sık sık bir araya gelmiş, Davutoğlu, “Türkiye için stratejik önem taşıyan altyapı projelerinde Japon dostlarımızın” çalıştığını vurgulayarak, dostluk dışında yürütülen işbirliklerine de vurgu yapmıştı.

KADİR TOPBAŞ İLE JAPON BAHÇESİ’Nİ AÇMIŞTI

Abe’nin dikkat çeken Türkiye ziyaretlerinden biri de 2015 yılında gerçekleşti. 2015 İstanbul Baltalimanı’nda yenilenen Japon Bahçesi’nin açılışını, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş birlikte gerçekleştirmiş, Shimonoseki ile İstanbul’un ‘kardeş şehir’ olduğunu açıklamış, Japon Bahçesi’ni ‘barışın simgesi’ olarak nitelemişti.

Abe, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de Başbakanlığı döneminde birçok kez bir araya geldi. Erdoğan, ‘dostu’ olarak nitelediği Abe’yi sık sık Ankara’da kabul etti ve Japonya’ya ziyaretler gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye’deki altyapı ve teknoloji konularında Japonya’nın desteğinin öneminin altını da sık sık çizerken, Sinop Nükleer Enerji ve Çanakkale Köprüsü’nde Japonlarla ortak çalışmalara vurgu yaptı.

TİCARET HACMİ VE YATIRIMLARDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Abe döneminde Türkiye’ye yönelik Japon yatırımlarında da artış gözlemlendi. Abe’nin ikinci görev süresinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi büyüdü.

Türkiye ve dünya için ‘barış elçisi’ olarak nitelendirilen Abe, görev yaptığı dönemde Rusya ile de ilişkileri geliştirmek için birçok adım atmış, hatta Rusya ile barış anlaşması imzalamaya bile çok yakın olduklarını duyurmuştu.

Abe, halkı tarafından oldukça sevilen bir lider olmasının yanı sıra, Japonya ekonomisi için de önemli adımlar atmasıyla tanınıyor. Dış ilişkilerde Hint-Pasifik stratejisinin geliştirilmesinde önemli bir yeri olan Abe, özellikle orduya yönelik yatırımlarıyla da çok konuşulmuştu. Abe, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı öncesindeki ordu durumuna getirmiş, ve bu durum bölgedeki Çin hakimiyeti karşısında destek görmüştü. Bölgedeki dengeleri göz ardı etmeyen Abe, savunma stratejisini de bu noktada şekillendirmişti. Halkıyla son derece sağlam bağları olan Abe’nin ölümü şu anda Japonya’da şok etkisi yaratmış durumda…

İlginizi Çekebilir Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe öldü

İlginizi Çekebilir Türkiye'den Shinzo Abe'ye saldırı ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikasta uğradı: Vurulma anı ortaya çıktı