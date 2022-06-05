Ölü doğum yapan kadın cinayetle suçlanıyor

Ölü doğan bebeğinin ardından yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan ve bu nedenle cinayetle suçlanan ABD'li bir kadını temsil eden avukat, bu tip davaların üreme haklarına yönelik ulusal bir baskı nedeniyle "daha da kötüleşeceğini" söyledi.

Sozcu.com.tr

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Şaşırtıcı olay Kaliforniya, ABD’de gerçekleşti. Business Insider’ın haberine göre, hamileliği sırasında bağımlılıkla mücadele eden Chelsea Becker, 2019’da uyuşturucu kullanımıyla suçlandığı bir ölü doğum yaşadıktan sonra cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Becker, kefalet ödemek için gereken 2 milyon doları toplayamadı ve 16 ay hapis yattı. Bununla birlikte suçlamaların düşürülmesiyle 2021’de serbest bırakıldı.

Becker’in avukatı, San Francisco Chronicle’a müvekkilinin davasının (ve benzer bir 2018 vakasının) hamile insanları ölü doğum ve düşükten sonra suçlu hale getirme yönünde artan ulusal eğilimin bir parçası olduğunu söyledi.

“DURUM GİDEREK KÖTÜYE GİDİYOR”

Lee, verdiği demeçte, “Bu kapı açıldığında, birinin hamileliği sırasında yaptığı veya yapmadığı her şey benzer şekilde suçlanabilir. Bunu zaten görüyoruz ve daha da kötüye gitmesini bekliyoruz” dedi.

Hamile Kadınlar için Ulusal Avukatlar, hamilelere yönelik cezai kovuşturmaların, 1973’ten 2005’e kadar kovuşturulan davalara kıyasla 2006’dan 2020’ye üç katına çıktığını tespit etti. Yüksek Mahkeme, bir taslak mahkeme görüşünün sızdırılmasının ardından Roe v. Wade korumalarını bozmaya hazır göründüğü için, birkaç eyalette kürtajı suç sayan yasalar da tekrar gündeme geldi.

Chelsea Becker, eyalet milletvekillerine yazdığı bir mektupta, “Umarım gelecekte hiçbir kadın bebeğini düşürmekten yargılanmayacaktır” dedi.

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