Sri Lanka lideri askeri uçakla Maldivler’e kaçtı

Ekonomik kriz nedeniyle protestoların patlak verdiği Sri Lanka'da halkın sarayını işgal ettiği Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeden kaçtığı doğrulandı.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik kriz nedeniyle protestoların ardından istifa edeceğini açıklayan Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden kaçtığı doğrulandı.

Sri Lanka Hava Kuvvetleri, Rajapaksa ve eşinin Maldivler'e gittiğini duyurdu. Göçmenlik yetkililerinden verilen bilgiye göre Rajapaksa, bu sabahın erken saatlerinde ana uluslararası havalimanından kalkan Antonov-32 tipi bir askeri uçakla ülkesinden ayrıldı.

Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestolar sonucu bugün istifa edeceğini açıklayan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın bugün tarihli bir istifa mektubunu geçtiğimiz pazartesi gününden imzalayarak Meclis Başkanına iletilmek üzere gönderdiği bildiriliyor. Sri Lanka yasalarına göre Devlet Başkanı olduğu sürece dokunulmazlığı bulunan Rajapaksa'nın tutuklanmamak için istifasından önce ülkeyi terk etmeye çalıştığı düşünülüyor.

DAHA ÖNCE DE KAÇMAYI DENEMİŞTİ

Protestocuların geçtiğimiz günlerde başkanlık konutunu basması sonrası kaçan 73 yaşındaki Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk etmek için birkaç girişimde bulunmuştu. Rajapaksa, 11 Temmuz pazartesi günü Bandaranaike Uluslararası Havalimanından ticari bir uçuşla Dubai'ye kaçmak istemiş ancak havaalanı VIP personelinin hizmet vermeyerek kendisini halka açık kontuara yönlendirmesi sonucu halkın tepkisinden korkarak vazgeçmişti.

Bir güvenlik yetkilisinin açıklamasına göre askeri uçakla Hindistan'a gitmek isteyen Rajapaksa'nın iniş izni işlemlerinin uzaması sebebiyle 12 Temmuz Salı günü deniz yoluyla kaçmayı denediği öğrenildi.

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