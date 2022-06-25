Abone Ol

Oslo’da gece kulübüne silahlı saldırı

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübü ve çevresinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:21 - 25 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Oslo’da gece kulübüne silahlı saldırı

Norveç’in başkenti Oslo’da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

London Pub isimli gece kulübü ve çevresinde yaşanan saldırıda silahlı kişinin yakalandığı bildirildi. Görgü tanıklarına göre saldırgan, elinde bir çantayla olay yerine gelerek etrafa ateş açmaya başladı.

Olayın yaşandığı gece kulübünün eşcinsellerin müdavimi olduğu bir mekan olduğu belirtildi. Oslo'da bugün geleneksel Eşcinsel Onur Yürüyüşü etkinliği düzenlenecek.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

İngiliz genç mankenler gece kulübü önünde birbirine girdi İlginizi Çekebilir İngiliz genç mankenler gece kulübü önünde birbirine girdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster