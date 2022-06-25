Oslo’da gece kulübüne silahlı saldırı
Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübü ve çevresinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Norveç’in başkenti Oslo’da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
London Pub isimli gece kulübü ve çevresinde yaşanan saldırıda silahlı kişinin yakalandığı bildirildi. Görgü tanıklarına göre saldırgan, elinde bir çantayla olay yerine gelerek etrafa ateş açmaya başladı.
Olayın yaşandığı gece kulübünün eşcinsellerin müdavimi olduğu bir mekan olduğu belirtildi. Oslo'da bugün geleneksel Eşcinsel Onur Yürüyüşü etkinliği düzenlenecek.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.