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Oslo’da tansiyon yükseldi: Büyükelçiliği basma girişimi

İran'da yaşanan halk ayaklanması, Norveç'in başkenti Oslo'yu karıştırdı... Oslo'da İran karşıtı gösteriler sırasında bir grup eylemci İran'ın Oslo Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:23 - 29 Eylül 2022 Güncellenme:
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Oslo’da tansiyon yükseldi: Büyükelçiliği basma girişimi

İran’da Mahsi Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan olaylar Avrupa’da da büyük yankı uyandırıyor…

İran’ın tutumunun eleştirildiği ülkelerden biri olan Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen eylem sırasında bazı göstericiler İran’ın Oslo Büyükelçiliği’ne girmeye çalıştı. İki kişinin hafif yaralandığı belirtilirken güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği belirtildi.

Yetkililer, olayların kontrol altına alındığını duyurdu.

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