Oslo’da tansiyon yükseldi: Büyükelçiliği basma girişimi
İran'da yaşanan halk ayaklanması, Norveç'in başkenti Oslo'yu karıştırdı... Oslo'da İran karşıtı gösteriler sırasında bir grup eylemci İran'ın Oslo Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı.
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İran’ın tutumunun eleştirildiği ülkelerden biri olan Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen eylem sırasında bazı göstericiler İran’ın Oslo Büyükelçiliği’ne girmeye çalıştı. İki kişinin hafif yaralandığı belirtilirken güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği belirtildi.
Yetkililer, olayların kontrol altına alındığını duyurdu.