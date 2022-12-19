Pakistan’da bombalı saldırı! Ölüler var
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Huzdar bölgesinde bir caddede motosiklete yüklü bomba patlatıldı.
Saldırıda çevredeki 13 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Terör örgütü Pakistan Talibanı’nın (TTP), Pakistan hükümeti ile ateşkesi sona erdirmesinin ardından ülke genelinde saldırılar arttı.
SON 5 GÜNDE 2 SALDIRI
Miran Şah şehrinde son 5 günde düzenlenen 2 intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmişti.
TTP, 28 Kasım’da sosyal medyadan, 10 Mayıs’ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. (AA)