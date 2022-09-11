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Pakistan’da Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü sebebiyle yarın ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

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Pakistan’da Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Aurangzeb, Başbakan Şahbaz Şerif'in onayıyla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle yarın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybetmişti.

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