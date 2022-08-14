Pakistan’da “Maraş dondurmacısı” polemiği: Mitingde eski başbakana yaptığı hareket olay oldu

Pakistan'da düzenlenen bir mitingde eski başbakan Han'ın çekilen görüntüleri hem ülke siyasetinde hem de sosyal medyada alay konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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Bugün bağımsızlık günü kutlamaları yapan Pakistan’da Pakistan Adalet Hareketi’nin mitinginde gerçekleşen bir olay hem sosyal medyada hem de ülke kamuoyunda gündem oldu.

Pakistan Halk Hareketi’nin Lahor kentinde düzenlenen mitinginde partinin lideri Faysal Cavid Han, eski başbakan ve partinin kurucusu Imran Han’ı sahneye davet etti. Fakat sahneye çağırdıktan sonra partinin lideri, eski başbakan Han’a bir türlü mikrofon vermedi. Mikrofonu vermeyen ve Han’ı bir türlü selamlamayan genç liderin bu hareketi ülke siyasetinde alay konusu oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Ünlü Türk dondurmacı taktiği yaptığı” diyerek alay etti. Binlerce katılımcının ve kameraların önünde bir türlü söz alamayan Han’ın görüntüleri de alay konusu oldu. Han mikrofonu alamayınca elini yüzünü buruşturarak bekledi.

Pakistan medyası, “Gençler, bu görüntüleri Türk dondurmacıların ünlü tekniğine benzetti. Bunda da müşterilere dondurma veriyormuş gibi yapıp aslında vermiyorlardı” yorumuna yer verdi.

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