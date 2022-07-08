Pakistan’daki sel felaketinde ölü sayısı yükseldi

Pakistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 97’ye yükseldi, 101 kişi ise yaralandı.

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Pakistan'da 3 haftadır etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, selden en çok etkilenen ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinde 49 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 17, Sindh eyaletinde 11, Gilgit-Baltistan bölgesinde 10 ve farklı bölgelerde 10 kişi daha olmak üzere ülke genelinde 91 kişi hayatını kaybetti. NDMA tarafından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle meydana gelen olaylarda 101 kişi ise yaralandı. Can kayıplarının büyük bir bölümünün şehir merkezlerindeki kanalizasyon borularının taşması sonucu su baskınlarının oluşması, elektrik çarpması ve çatıların çökmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu 2 karayolu ve 5 köprünün kullanılamaz hale geldiği, 5 dükkanın ise büyük hasar gördüğü belirtildi. Ülke genelinde 226 ev yıkılırken, 481 evde büyük hasar meydana geldiği, bin 326 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

BU YIL YÜZDE 87 DAHA FAZLA YAĞIŞ GÖRÜŞTÜ

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, düzenlediği basın toplantısında ülkenin bu yıl muson mevsiminde diğer yıllara göre yüzde 87 oranında daha fazla yağış aldığını söyledi.

Pakistan’ın dünyada iklim değişikliğine karşı en kırılgan 10 ülke arasında yer aldığını belirten Rehman, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için önlem alınması gerektiğini, aksi takdirde gelecekte durumun daha da kötüleşeceğini ifade etti.

Rehman, “Son yaşadığımız yağış felaketi ulusal bir trajedidir. Bu büyük bir endişe meselesidir, ancak bunun sadece başlangıç olduğunu ve buna hazırlanmamız gerektiğini bilmeliyiz” dedi.