Paris’te bulunan Türk mahallesinde yangın

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Türk mahallesinde yer alan bir apartmanda çıkan yangında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Türk mahallesi olarak bilenen 10'uncu bölgedeki bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Yangının, yerel saatle 16.00 sularında apartmanın 5'inci katında bulunan dairede çıktığı ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

50 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtilen yangının, apartmanda bulunan diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldüğü açıklandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.