Çin’de Covid önlemleri çığırından çıktı, Şanghay sokaklarına “kafesler” yerleştirildi

Neredeyse bir aydır katı karantina kuralları nedeniyle milyonlarca kişinin evlerinde mahsur kaldığı Çin’in finans merkezi Şanghay’dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Şanghay’da karantina bölgelerine yerleştirilen metal bariyerler “İnsanlar hayvan gibi kafeslere kapatılıyor” yorumuna yol açtı. Çin’in başkenti Pekin’deyse tespit edilen yeni Covid-19 vakalarının ardından halk gıda stoklamak için marketlere akın etti.

Sozcu.com.tr

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Günlerdir devam eden katı karantina kuralları nedeniyle öfkenin büyüdüğü Çin'in finans merkezi Şanghay'da bazı yerleşim yerlerine kafes benzeri metal bariyerler kurulması büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde, koruyucu elbise giyen görevlilerin 2 metre uzunluğundaki metal bariyerlerin yanında durarak binalardan çıkışlara izin vermediği, barikatları aşmaya çalışan bazı Çinlilerin ise polisle arbede yaşadığı görüldü.

Ülkede yaygın kullanılan sosyal medya platformu Weibo'da bir kullanıcı, “İnsanları hayvan gibi kafeslere hapsetmeleri büyük saygısızlık” ifadelerini kullandı. Videolarda bariyer içine alınan binalardaki bazı kişilerin balkondan bağırarak yetkililere tepki göstermesi dikkat çekti.

Çin’in “Sıfır Covid” politikası uyarınca yaklaşık bir aydır karantina altında yaşayan 25 milyon Şanghaylı, yiyecek ve temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlanıyor. Kentte Covid-19 nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirdi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay'da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıkladı. Kentte 26 Şubat'tan bu yana 138 kişi hayatını kaybetti.

PEKİNLİLER MARKETLERE AKIN ETTİ

Öte yandan Şanghay’ın ardından başkent Pekin'de de aynı tedbirlerin uygulanacağı endişesi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü. Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

YÜZLERCE KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Pekin'de son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26'sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi. Toplam 1230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı. Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

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