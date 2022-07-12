Pentagon duyurdu: IŞİD’in üst düzey ismi öldürüldü
Pentagon'dan yapılan açıklamada, terör örgütü IŞİD liderlerinden Mahir El Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü IŞİD liderlerinden Mahir El Agal'ın Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü ve yanındaki bir kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.
Agal’ın Irak ve Suriye dışındaki örgüt bağlantılarından sorumlu olduğunun belirtildiği açıklamada, “Operasyonun başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak için geniş çaplı bir planlama yapıldı. İlk incelemelere göre sivil can kaybı yaşanmadı” denildi. (İHA)
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