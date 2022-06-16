Devlet Başkanı hakkındaki yolsuzluk duruşmasında Brezilyalı striptizci şoku
Peru’nun solcu Devlet Başkanı Castillo hakkındaki yolsuzluk iddialarının görüşüldüğü sanal duruşmada, Brezilyalı erkek striptizci Ricardo Milos’un müstehcen görüntüleri bir anda ekrana yansıdı.
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo hakkındaki yolsuzluk iddialarının görüşüldüğü sanal duruşmada aniden Brezilyalı bir striptizcinin videosunun ekrana yansıması şaşkınlık yarattı.
Kamuya açık sanal duruşmada bir anda ekranda Brezilyalı striptizci Ricardo Milos'un videosu belirdi. Davanın savcısı Samuel Rojas, “Çok müstehcen görüntüler görüyoruz” dedi. Video, Rojas'ın Devlet Başkanı Castillo hakkında soruşturma açılması gerektiğini söylediği anda ekrana yansıdı. Olay nedeniyle duruşmaya bir süre ara verildi.
Twitter'da viral olan videonun nasıl duruşmaya sızdığı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Videonun Castillo'nun savunma ekibinden bir kişinin hesabından paylaşıldığı belirtildi.