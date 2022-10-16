Petrol krizi sürüyor! Suudilerden Biden’a İran göndermesi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, OPEC+ grubunun kararının tamamen ekonomik gerekçelerle alındığını ve karardan dolayı Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında yer almakla suçlanmasına şaşırdıklarını belirtti. Öte yandan Selam, Biden'a İran göndermesinde bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Savunma Bakanı Bin Selman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna-Rusya savaşında Suudi Arabistan’ın Moskova’nın yanında yer almakla suçlanmasına şaşırdık. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var. OPEC+ grubunun kararı tamamen ekonomik gerekçelerle alınmış olsa da bazıları Suudi Arabistan’ı Rusya’nın yanında yer almakla suçladı.” ifadelerini kullandı.

İRAN’I ÖRNEK GÖSTERDİ

Prens Bin Selman açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“İran da OPEC üyesi, yani bu Suudi Arabistan’ın aynı şekilde İran’ın yanında yer aldığı anlamına mı geliyor?”

NE OLMUŞTU?

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 5 Ekim’de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim’de ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da 14 Ekim’de yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun kararından sonra kendilerine yöneltilen suçlamaları tümüyle reddettiklerini duyurmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir Petrol krizinde yeni gelişme! Arap ülkelerinden Biden'ı kızdıracak açıklama

İlginizi Çekebilir Petrol krizi derinleşiyor! Biden'dan Suudilere Rusya resti