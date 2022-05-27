Pilotlar için yeni karar: “Hanımlar beyler” tarihe karışıyor

Turizm şirketi TUI, pilotlara ve kabin ekiplerine, daha fazla cinsiyetten bağımsız terime yer vermek için yolculara; "hanımlar, beyler" olarak hitap etmemelerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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British Airways, Lufthansa, easyJet ve Air Canada gibi havayolu şirketlerinden sonra şimdi de turizm şirketi TUI, cinsiyetten bağımsız terimler için adım atıyor.

Artık TUI’de pilot ya da kabin ekibi “hanımlar, beyler” diye hitap etmek yerine “Günaydın yolcular, kaptanınız konuşuyor” gibi cümleler duyulacağı bildiriliyor.

Ancak bu yeni karar herkes tarafından memnuniyetle karşılanmıyor. Özgürlük Derneği’nden Andrew Allison, “TUI’nin kafası bulutlarda. ‘Hanımlar, beyler’ her zaman geleneksel kibar selamlama biçimi olmuştur. Kırılgan hisseden küçük azınlığı yatıştırmak için bunu değiştirmeye gerek yok” dedi.

TUI ise müşterilerinin iyi hissetmelerini sağlamakta kararlı olduğunu belirtti. Bir sözcü şunları söyledi: “Tüm pilotlarımızı ve mürettebatımızı, uçağımızdaki tüm kamuya açık duyuruların kapsayıcı olmasını sağlamaya teşvik ediyoruz.”

UZUN GECİKMELER YAŞANIRKEN GELEN YENİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Haberin uzun gecikme saatleri yaşanan uçuşlardan sonra gelmesi ise dikkat çekti. Cardiff Havalimanı’ndan Yunanistan’ın Zakynthos adasına giden yolcular uçuş için 40 saatten fazla, İbiza ve Dalaman seferlerindeki yolcular da 24 saatten fazla rötar yaptı. Yolcuların sert tepkileriyle karşılana TUI ise yaşanan aksamalardan sonra kapsayıcılıkla ilgili bir yeniliği duyurdu.

TUI sözcüsü şunları söyledi: “Birleşik Krallık’ın en büyük tatil şirketi olarak, müşterilerimizin bizimle tatillerini ne kadar sabırsızlıkla beklediklerini bildiğimiz için uçuşları asla iptal etmeyeceğiz. Çeşitli operasyonel nedenlerle zaman zaman meydana gelebilecek uçuş gecikmeleri sınırlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Nadir durumlarda uçuş gecikmeleri meydana gelirse, müşterilerimizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

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