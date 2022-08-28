Plajdaki çantadan iki ceset çıktı

Yunanistan'ın turistik Koufonisia Adası'ndaki plajda bir İtalyan turistin bulduğu çantada iki insan cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Ege Denizi'nin ortasındaki turistik Koufonisia Adası'nın plajında bugün korkunç bir olay yaşandı…

Öğle saatlerinde İtalyan bir turistin bulduğu çantayı açmasının ardından içerisinde iki ceset olduğunun ortaya çıkması ada halkını ve turistleri şok etti.

Turistin otel yöneticileri aracılığı ile polis ve sahil güvenliğe haber vermesinin ardından plaja çok sayıda güvenlik gücü ve ambulans gönderildi.

Çantanın içerisindeki cesetlerin Naksos Hastanesi kaldırıldığı oradan otopsi için Atina Adli Tıp Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Çanta içerisinde bulunan iki cesedin yaklaşık bir aylık olduğu belirtildi.

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